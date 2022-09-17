Жінка, служниця та княгиня: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Маргарет Етвуд «Оповідь служниці»

Антиутопія «Оповідь служниці» стала класикою сучасної літератури. Її порівнюють зі знаковими романами «Прекрасний новий світ» Олдоса Гакслі й «1984» Джорджа Орвелла. Це водночас і феміністичний трактат, і пересторога для майбутніх поколінь. Це водночас і феміністичний трактат, і пересторога для майбутніх поколінь.

На місці США тепер Республіка Гілеад. Кордони перекрито, тих хто не підкорився новій владі, вішають, а жінкам заборонено читати й рахувати.

У спеціальних Червоних Центрах навчають тих небагатьох жінок, що зберегли здатність народжувати дітей. Вони вже не мають імен: лише номери та назви, утворені від імені Командора, якому нині служать. Єдина життєва місія Служниць – допомогти Командорам та їхнім Дружинам продовжити рід: виносити дитину, а потім перейти до іншої сім’ї.