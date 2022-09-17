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Жінка, служниця та княгиня: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 164

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Е. Дж. Флінн «Жінка у вікні»

Анна Фокс самотньо живе у своїй квартирі в Нью-Йорку. Чоловік Ед та донька Олівія трагічно загинули. Це надломило психіку жінки, вона почала шукати забуття в алкоголі. Мешкаючи осібно, Анна виявляє цікавість до сусідів. Їхнє життя теж таке не просте, яким здається. Одного разу Анна помічає, що за нею хтось стежить. Більш того, цей хтось проник до її будинку, до її віртуального життя. Чи, можливо, це все – її хвора уява? Тепер вона намагається зрозуміти, де реальність, а де – фантазія чи галюцинація, а також хто прагне довести її до божевілля.

Маргарет Етвуд «Оповідь служниці»

Антиутопія «Оповідь служниці» стала класикою сучасної літератури. Її порівнюють зі знаковими романами «Прекрасний новий світ» Олдоса Гакслі й «1984» Джорджа Орвелла. Це водночас і феміністичний трактат, і пересторога для майбутніх поколінь. Це водночас і феміністичний трактат, і пересторога для майбутніх поколінь.

На місці США тепер Республіка Гілеад. Кордони перекрито, тих хто не підкорився новій владі, вішають, а жінкам заборонено читати й рахувати.

У спеціальних Червоних Центрах навчають тих небагатьох жінок, що зберегли здатність народжувати дітей. Вони вже не мають імен: лише номери та назви, утворені від імені Командора, якому нині служать. Єдина життєва місія Служниць – допомогти Командорам та їхнім Дружинам продовжити рід: виносити дитину, а потім перейти до іншої сім’ї.

  
 

Раїса Іванченко «Отрута для княгині»

Хто вона, княгиня Ольга, ця мудра державна діячка, жінка, яка змогла потіснити владолюбивих мужів, підступних варягів і сісти на древньому київському престолі? Ця книга розповідає про тяжку добу Х століття і проблеми, які хвилювали тодішнє суспільство і які є актуальними для кожної епохи. Княгиня Ольга, князі Олег, Ігор, Святослав, візантійські імператори Костянтин Багрянородний, Роман Лакапін, болгарський цар Симеон саме про них ви дізнаєтесь більше прочитавши цей роман.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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