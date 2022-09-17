У Кременчуці витратять 1,7 млн грн для забезпечення безпеки - на вузли відеоспостереження

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У п’ятницю, 16 вересня, на засідання XVI сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду міського бюджету на придбання обладнання вузлів відеоспостереження та серверу відеоаналітики Vezha. Система призначена для розпізнавання облич.

Кошти, у розмірі 1,7 млн грн, виділяються КП «Інститут розвитку Кременчука» на виконання «Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій територіальній громаді у 2022-2024 роках».

Про це йдеться у тексті рішення міської ради, які є у розпорядженні редакції.

У ньому також доручається внести зміни до розпису бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на зазначену суму.