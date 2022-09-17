На Полтавщині водні поліцейські та рибпатруль виявили 900 метрів сіток

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Рибу з них передали до рибоприймального пункту

17 вересня рейдова група у складі водних поліцейських ГУНП Полтавщини та працівників Полтавського рибоохоронного патруля виявила та вилучила із водойми області близько 900 метрів сіток.

Правоохоронці в акваторії Сулинського заказника провели профілактичні рейди із запобігання браконьєрству на воді. Під час рейду поблизу села Кліщенці виявили та вилучили 18 браконьєрських сіток, загальною довжиною близько 900 метрів. Рибу, яка потрапила у браконьєрські снасті, рейдова група передала до рибоприймального пункту для подальшої реалізації в дохід держави.

За фактом виявленого незаконного знаряддя лову риби працівники Полтавського рибоохоронного патруля склали відповідні акти вилучення безгосподарського майна з подальшою його утилізацією.

Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.