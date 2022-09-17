Скільки коштів у Кременчуці додатково направлять на ремонт доріг: рішення міської ради

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Депутати Кременчуцької міської ради затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів на ремонт та утримання міських доріг

У п'ятницю, 16 вересня, на засідання XVI сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду міського бюджету для ремонту та утримання міських доріг.

Кошти, у розмірі 15 млн грн, виділяються Департаменту житлово-комунального господарства на оплату послуг із благоустрою. У рішенні уточняється, що саме мається на увазі – «поточний ремонт та утримання вулично-шляхової мережі, внутрішньоквартальних проходів і проїздів».

Про це йдеться у тексті рішення міської ради, які є у розпорядженні редакції.

У ньому також йдеться про внесення змін до розпису бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на зазначену суму.