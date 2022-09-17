На Полтавщині вантажівка в'їхала у бетонний блок

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17 вересня, близько 7.20, у селі Абазівка Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Попередньо встановлено, що вантажний MAN, під керуванням 59-річного жителя Полтавського району, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний блок. Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.