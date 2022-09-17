За вчора у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19

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16 вересня у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 7 жінок віком від 23 до 82 років, 9 чоловіків віком від 22 до 75 років та 3 дитини віком від 12 до 16 років.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

13 осіб із вперше виявленими випадками захворювання перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 - на стаціонарному лікуванні. Всього у лікарні на лікуванні перебуває 29 кременчужан.

По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування, з'ясовується коло контактних осіб. Одужало 14 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього за весь час пандемії COVID-19 зареєстровано 24 336 випадки захворювання на коронавірус. 23 503 особи одужало. Померло – 722.

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