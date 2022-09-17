У Кременчуці в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст

16 вересня, близько 8.50, на вулиці 29 Вересня у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.
За попередньою версією слідства, зітнулися Renault, під керуванням 56-річного водія, та мотоцикл, яким керував місцевий 17-річний підліток.
Унаслідок ДТП неповнолітнього мотоцикліста госпіталізовано.
За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі Кременчуцького райуправління поліції встановлюють всі обставини ДТП.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер