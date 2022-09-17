Троє спортсменів з фрі-файту з Кременчука виконали норматив «Майстер спорту України»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 204

Вчора, 16 вересня, на сесії Кременчуцької міської ради привітали спортсменів, які здобули перемоги на чемпіонаті України з фрі-файту та виконали норматив «Майстер спорту України».

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив хлопцям посвідчення «Майстер спорту України» та нагрудні значки, а тренеру Володимиру Шемарову – Грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, що у грудні минулого року у Кременчуці відбувся чемпіонат України з фрі-файту, у якому збірна команда Полтавської області посіла перше командне місце.

Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова, яка входила до складу обласної команди, показала хороші результати. Богдан Куделя у своїй ваговій категорії зайняв І місце, Єгор Суботін вийшов у фінал, але через незначну травму йому довелося знятися з фінального змагання. Обидва кременчуцькі спортсмени увійшли до складу Збірної України з фрі-файту.