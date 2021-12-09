Понад 300 спортсменів з'їхалися до Кременчука на чемпіонат України та турнір «Захисник Вітчизни» з фрі-файту

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 327

Полтавщину представили два клуби з Кременчука та спортивні клуби з Лубен, Горішніх Плавнів та Полтави

У Кременчуці на базі ДЮСШ ім. Володимира Кисельова відбувся чемпіонат України з фрі-файту. Змагання проходили з 3 до 5 грудня й зібрали 289 спортсменів з 13 областей України. Тренер Володимир Шемаров повідомив. Що змагання проходили у розділах: лімитед-файт, ріал файт та сабмишен файт. Також паралельно проходив традиційний всеукраїнський меморіальний турнір серед дітей «Захисник Вітчизни» у розділі сабмишен файт, в якому взяли участь 116 учасників з 6 областей України. За висновками чемпіонату України, перше командне місце посіла Київська область з 9-ма медалями вищого ґатунку, друге місце - Полтавська область - 7 «золотих» нагород, третє місце - Дніпропетровська область (6 чемпіонських місць). Полтавщину на цих змаганнях представили спортсмени КДЮСШ ім. В.Кисельова (Кременчук), ДЮСШ (Лубни), СК «Спапта» (Кременчук), СК «Ферум» (Горішні Плавні), ФСТ «Спартак» (Полтава), КДЮСШ 1 (Кременчук). «Золоті» нагороди в скарбничку Полтавщини принесли: Святослав Чернета, Даніло Заспенко, Семен Шаманов, Богдан Куделя, Олександр Карманов, Богдан Хоменко, Євген Бова.

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