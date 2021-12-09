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Кременчук, Коронавірус / Карантин

9 грудня у Кременчуці померло четверо людей з коронавірусом, із них один вакцинований

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 799 Коментарів: 2

 

За добу хворобу виявили у 95 кременчужан, серед яких немовля 9 місяців

9 грудня в місті зареєстрували 95 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 50 жінок віком від 27 до 84 років, 36 чоловіків від 18 до 83 років, вісім дітей віком від 5 до 17 років та одне немовля 9 місяців. Із вперше виявлених випадків захворювання 89 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, шість – лікується в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 177 пацієнтів. Одужало 90 людей.

На жаль, померло чотири пацієнти: дві жінки віком 79 і 90 років та два чоловіка віком 67 і 72 роки. Із числа померлих – один вакцинований.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 16 948 випадків COVID-19, одужало 14 451, померло 572.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус смерть от коронавируса
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Коментарі: 2

3 942
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:43

Чем больше процент вакцинированных, тем больше смертей с вакцинированными. Это же логично. А тут камнями кидались...шо, притихли


4 0
1 397
hunter:
Сьогодні, 22:19

 Я считаю что все равно утаивают информацию.


4 1

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