У родичів, які хотіли відвідати хворого у неврології Першої лікарні, вимагали ПЛР-тест

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 186

Сертифікат про вакцинацію в «Дії» не став підставою, щоб їх пропустили

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин Віктор. Він розповів, що родичі його друга, який потрапив в неврологічне відділення Першої міської лікарні ім. Богаєвського, хотіли відвідати хворого, але їм сказали, що потрібен негативний ПЛР-тест. Сертифікат про вакцинацію в «Дії» не став підставою, щоб їх пропустили.

За коментарем ми звернулися до заступниці директора з медичної частини цього медзакладу Вікторії Виповської, щоб з'ясувати, які зараз умови відвідування пацієнтів у стаціонарі.

Пояснення нам надав юрист лікарні, і воно наступне. На період дії постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського вживаються обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони спрямовані на недопущення поширення COVID-19 серед пацієнтів лікарні.

Відвідування хворих у відділенні (палаті) здійснюються за умови вимірювання температури, використання маски та за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19.

Крім того, інформацію про стан здоров’я, порядок лікування пацієнта близькі і родичі можуть дізнатись у лікуючого лікаря, при цьому наявність паспорту вакцинації або негативного тесту на COVID-19 не обов’язкова.

Вікторія Виповська пояснила, що у ковідний шпиталь родичів взагалі не пускають, в інші відділення близькі та рідні хворих заходити можуть. Проте вона повідомила, що близько 30% від госпіталізованих пацієнтів з інсультами хворіють на коронавірусну інфекцію. А це вкрай небезпечна комбінація, яка може призвести до смерті, особливо, якщо людина не може вставати з ліжка. Якщо у відвідувачів є сертифікат про вакцинацію, ще не означає, що вони не хворі на COVID-19, і можуть навіть переносити його безсимптомно. А отже наражати на небезпеку родичів, до яких приходять.

Щодо конкретного випадку, про який розповів нам Віктор, Вікторія Виповська відповіла, що, можливо, працівник на посту перестрахувався. І додала, що близькі можуть звернутися повторно, у разі необхідності до завідувача відділенням, і якщо вони виконають умови, вказані вище, то зможуть пройти.