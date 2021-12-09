У Кременчуці викрили продовольчу базу, яка поставляла прострочку у дитсадки та школи Полтавщини

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 359 Коментарів: 2

Цю продукцію постачали до роздрібної торгівельної мережі на території України, а також до підрозділів Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони України

7 грудня у Кременчуці фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області в рамках кримінального провадження спільно із співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури Києва викрили незаконну діяльність торговельної продовольчої бази, продукцію якої поставляли у навчальні заклади. Про це йдеться на сайті ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Підприємці всупереч чинному законодавству здійснювали фальсифікацію (перепакування, нанесення маркування) продуктів невідомого походження та виробництва, а потім постачали ці небезпечні, фальсифіковані та перепаковані з невідповідним складом продукти до роздрібної торгівельної мережі на території України, дошкільних та освітніх закладів Полтавщини і Київської області, а також до підрозділів Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони України.

За результатами перевірок зафіксували порушення вимог харчового законодавства, у тому числі:

немаркована, невідомого походження харчова продукція;

незаконне нанесення етикеток з маркуванням на харчові продукти;

фальсифікація маркування з метою можливого отримання надприбутків;

незадовільній гігієнічний стан потужностей із зберігання та обігу продуктів (несвоєчасне прибирання, бруд в холодильно-морозильних камерах, спільне зберігання протермінованих вражених пліснявим грибом сирів, масло з пошкодженими мишами упаковками, спільне зберігання із харчовими продуктами побутових та харчових відходів).

Таким чином попередили незаконну переробку, перепакування та реалізацію небезпечної, протермінованої, фальсифікованої, без ознак споживчого маркування харчової продукції до загальноосвітніх та дошкільних закладів Полтавщини та Київської області та, можливо, інших освітніх закладів України і роздрібної торгівельної мережі.