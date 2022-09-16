В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнта у медичному закладі для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке провели фахівці обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.
За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.
Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.
До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.
До основних симптомів віспи мавп належать:
Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім — інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.
Поширення
Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.
Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.
Поради з профілактики:
Вакцинація
Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.
В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.
Лікування
Зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне).
Якщо ви думаєте, що у вас віспа мавп, то варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.
Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті.
Раніше ми писали, що ВООЗ заявило про тривожну подію - мавпячу віспу виявили серед собак.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер