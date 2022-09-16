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Надзвичайні новини

У Світловодську п'яний «спецпризначенець» здійснив ряд ДТП

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 167

 

Він використовував посвідчення

Вночі 14 вересня час на території міста Світловодська, а згодом і за його межами, громадянин України, який використовував посвідчення командира-спецпризначенця, здійснив ряд ДТП. Про це повідомили на facebook-сторінці ГО «Стаття 5».

На гарячу лінію екстреної служби 102 надійшло повідомлення про рух автомобіля, який не використовував фар ближнього світла в нічний час доби (автомобіль рухався центральною вулицею міста Світловодська — вул. Героїв України).

Працівники поліції почали розшуки порушника відповідно до зазначеного орієнтування — Нива темного кольору з елементами камуфляжу, на дверцятах авто розміщений логотип, на якому містився червоно-чорний козацький прапор, герб України та напис «Підрозділ Лісові Ельфи», замість переднього номерного знаку напис «72 бригада».

Дане авто було помічено на центральній площі міста, після чого поліціянти почали переслідування. Вимоги про зупинку водій Ниви ігнорував та продовжував рух, внаслідок чого здійснив зіткнення з ВАЗ 2110 на розі вулиць Героїв України та Ювілейна (мікрорайон Спецбуд), але й після вчиненої ДТП винуватець події не мав намір зупинятися.

Переслідування завершилося черговою ДТП на території Великоандрусівської сільської ОТГ, поблизу с. Подорожнє. Порушник не впорався з керуванням та злетів в кювет, авто отримало пошкодження, які не дозволили й надалі продовжувати рух.

На місці події працювали працівники Національної поліції, служби ДСНС та екстреної медичної допомоги. Останні діагностували в водія перелом ноги, але від госпіталізації винуватець ДТП відмовився, як і від проходження процедури на виявлення вмісту алкоголю в організмі, хоча від даної особи було чутно різкий запах алкоголю.

— Під час обшуку водія та автомобіля було виявлено посвідчення командира спецпідрозділу «Лісові Ельфи» Добровольчої української армії, але в ході з’ясування стало відомо, що даний підрозділ не належить до Збройних Сил України, а правопорушник не входить в число військовослужбовців України. Також поліцейськими було вилучені ножі, предмети схожі на зброю та ручні гранати (стосовно останніх експерти будуть досліджувати дані речі на предмет справжності зброї), — йдеться у повідомленні.

Правопорушнику було складено 4 адміністративних протоколи та кримінальна справа:

  • 2 протоколи за 124 Статтею КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна);
  • 1 протокол за Статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції);
  • 1 протокол за Статтею 122-4 КУпАП (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди).

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Світловодськ ДТП
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