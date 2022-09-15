На Полтавщині автомобіль BMW зіткнувся з ВАЗ – постраждалу пасажирку госпіталізовано

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 189

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала пасажирка легковика. ДТП сталася 15 вересня близько 11.20 на 151-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» поблизу міста Пирятин.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Лубенського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль BMW, під керуванням 25-річної водійки, та ВАЗ, яким керував 67-річний водій.

Постраждалу 69-річну пасажирку ВАЗа госпіталізовано до медичного закладу.

— За даним фактом слідчим відділом, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП, — йдеться в повідомленні.