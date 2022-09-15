На Полтавщині автомобіль BMW зіткнувся з ВАЗ – постраждалу пасажирку госпіталізовано

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала пасажирка легковика. ДТП сталася 15 вересня близько 11.20 на 151-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» поблизу міста Пирятин.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Лубенського райвідділу поліції.
За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль BMW, під керуванням 25-річної водійки, та ВАЗ, яким керував 67-річний водій.
Постраждалу 69-річну пасажирку ВАЗа госпіталізовано до медичного закладу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер