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Кременчук, Гроші

Кременчуцький сталеливарний завод виготовлятиме продукцію для «Укрзалізниці» на 154 млн грн

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 211

 

Тендер «Укрзалізниці» виграв дилер Коломойського ТОВ «Українська Спеціалізована Логістика» із продукцією КСЗ

Тендер АТ «Укрзалізниця» на 154 млн грн виграла фірма, пов'язана зі структурами Ігоря Коломойського, для якої національний перевізник у процесі тендерної процедури зняв вимоги. Фірма зареєстрована рік тому й має у своєму багажі лише єдиний контракт.

Про це повідомляється у системі Prozorro, пишуть «Наші Гроші».

«Укрзалізниця» вирішила побудувати кількасот вантажних вагонів й оголосила тендер за 154 млн на купівлю запчастин для їхньої збірки. На тендер прийшло тільки ТОВ «Українська Спеціалізована Логістика» із продукцією АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Ігоря Коломойського.

- Сам завод, який марно вимагав від замовника передбачити повний аванс, на тендер не прийшов. Відтак єдиним учасником став дилер заводу. Це була спрощена закупівля, тому замовник може укласти договір з єдиним учасником, – йдеться в повідомленні.

Водночас залізниця спочатку ставила вимогу до учасників – мати відповідний досвід. Однак у ТОВ «Українська Спеціалізована Логістика» такого досвіду не було. І вона поставила «Укрзалізниці» вимогу – не вимагати від учасника аналогічного досвіду, бо це нібито дискримінує фірму.

І «Укрзалізниця» пішла «назустріч» та зрештою відмовилася вимагати аналогічний досвід та погодилося виключити іншу вимогу — щоб річний дохід учасника становив 30% від вартості цього тендеру.

У разі укладення контракту бокові рами коштуватимуть «Укрзалізниці» по 74 096 грн, а надресорні балки – по 69 787 грн, що в півтора раза дорожче ніж у вересні 2021 року, коли «ЦЗВ» замовляла їх відповідно по 46 512 грн та 43 776 грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: сталеливарний Укрзалізниця Коломойський Кременчук
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