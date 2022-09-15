Кременчуцький сталеливарний завод виготовлятиме продукцію для «Укрзалізниці» на 154 млн грн

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Тендер АТ «Укрзалізниця» на 154 млн грн виграла фірма, пов'язана зі структурами Ігоря Коломойського, для якої національний перевізник у процесі тендерної процедури зняв вимоги. Фірма зареєстрована рік тому й має у своєму багажі лише єдиний контракт.

Про це повідомляється у системі Prozorro, пишуть «Наші Гроші».

«Укрзалізниця» вирішила побудувати кількасот вантажних вагонів й оголосила тендер за 154 млн на купівлю запчастин для їхньої збірки. На тендер прийшло тільки ТОВ «Українська Спеціалізована Логістика» із продукцією АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Ігоря Коломойського.

- Сам завод, який марно вимагав від замовника передбачити повний аванс, на тендер не прийшов. Відтак єдиним учасником став дилер заводу. Це була спрощена закупівля, тому замовник може укласти договір з єдиним учасником, – йдеться в повідомленні.

Водночас залізниця спочатку ставила вимогу до учасників – мати відповідний досвід. Однак у ТОВ «Українська Спеціалізована Логістика» такого досвіду не було. І вона поставила «Укрзалізниці» вимогу – не вимагати від учасника аналогічного досвіду, бо це нібито дискримінує фірму.

І «Укрзалізниця» пішла «назустріч» та зрештою відмовилася вимагати аналогічний досвід та погодилося виключити іншу вимогу — щоб річний дохід учасника становив 30% від вартості цього тендеру.

У разі укладення контракту бокові рами коштуватимуть «Укрзалізниці» по 74 096 грн, а надресорні балки – по 69 787 грн, що в півтора раза дорожче ніж у вересні 2021 року, коли «ЦЗВ» замовляла їх відповідно по 46 512 грн та 43 776 грн.