У Кременчуці копи затримали кладмена

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 244

У телефоні чоловіка знайшли фото закладок на місцевості з прикріпленими координатами

Кременчуцькі ТОРівці затримали кладмена. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

Сьогодні, 15 вересня, близько 10.00 на провулку Тецівському під час патрулювання копи помітили містянина, який різко змінив напрямок свого руху, побачивши службовий автомобіль. Поліцейські наздогнали та затримали 39-річного утікача.

Професійна пильність та інтуїція не підвели ТОРівців, адже під час поверхневої перевірки в мобільному телефоні у чоловіка знайшли фото закладок на місцевості з прикріпленими координатами.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.