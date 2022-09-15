9 вулиць у Пришибській сільській раді Кременчуччини очікують на перейменування

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 90

У Кременчуцькому районі не всі громади розпочали процес деколонізації. Так 9 вулиць, що належать до Пришибської сільської ради навіть не подають ознак про початок дерусифікації.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до регіонального представника УІНП в Полтавській області Олега Пустовгара надати список вулиць, яким оперує Полтавський офіс в рамках деколонізації.

На перейменування потрапляє 9 вулиць. Майже у кожному селі знаходяться вулиці на честь Юрія Гагаріна та Першого Травня. А саме:

с.Кобелячок

вул.Гагаріна

вул.Першотравнева

пров.Гагаріна

с.Комендантівка

вул.Гагаріна

вул.Першого Травня

с.Олександрія

вул.Першотравнева

с.Пришиб

вул.Ватутіна

вул.Гагаріна

с.Черемушки