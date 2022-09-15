9 вулиць у Пришибській сільській раді Кременчуччини очікують на перейменування

У Кременчуцькому районі не всі громади розпочали процес деколонізації. Так 9 вулиць, що належать до Пришибської сільської ради навіть не подають ознак про початок дерусифікації.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до регіонального представника УІНП в Полтавській області Олега Пустовгара надати список вулиць, яким оперує Полтавський офіс в рамках деколонізації.
На перейменування потрапляє 9 вулиць. Майже у кожному селі знаходяться вулиці на честь Юрія Гагаріна та Першого Травня. А саме:
с.Кобелячок
с.Комендантівка
с.Олександрія
с.Пришиб
с.Черемушки
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер