Необхідно терміново зібрати $2000 на авто для «Правого сектора»

Волонтерка Лідія Подлєгаєва оголосила збір коштів на автомобіль для «Правого сектора». Їм необхідно зібрати $2000 для військових добровольців, які боронять нашу державу.
Картка для збору коштів у призначені вказуйте на Авто ДУК ПС
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер