Необхідно терміново зібрати $2000 на авто для «Правого сектора»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 221

Вони захищають нас — ми підтримуємо їх!

Волонтерка Лідія Подлєгаєва оголосила збір коштів на автомобіль для «Правого сектора». Їм необхідно зібрати $2000 для військових добровольців, які боронять нашу державу.

- Я знаю і вірю, що разом ми зможемо це зробити! Тільки об'єднавшись перемога буде за нами! Кожна гривня — це крок до перемоги, це врятоване життя, це наші з вами тихі ночі! Давайте разом зробимо це. Вони захищають нас — ми підтримуємо їх, — йдеться у повідомленні.

Картка для збору коштів у призначені вказуйте на Авто ДУК ПС

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна