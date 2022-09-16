Ексклюзивні фото з пожежі на НПЗ та «Амсторі»: у Кременчуці відкрилася виставка

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 572

У вітрині дитячої бібліотеки на Соборній відкрилася виставка фотографій до Дня рятувальника. У вітрині кременчуцької бібліотеки виставка світлин з кадрами ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Серед них є фото ліквідації наслідків, які завдали російські війська по інфраструктурі Кременчука: з ТЦ «Амстор» та НПЗ. Також є фото з пожеж у побуті.

На вітрині представлений пожежний рукав, каска, спеціальний костюм пожежників та вогнегасник.

Загалом на виставці представлені 21 світлина. Усі охочі зможуть ознайомитися з життям рятувальників у світлинах до 18 вересня.