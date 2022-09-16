Піротехнікам Полтавщини напередодні професійного свята подарували вітчизняний броньовик

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 282

Напередодні Дня рятувальника працівники управління ДСНС у Полтавській області отримали у подарунок від кременчуцького «АвтоКрАЗу» - вітчизняний броньовик Shrek-RCV, повідомляє Полтавська ОВА.

Цей броньовик будуть використовувати у роботі піротехніки, які розміновують місцевість після деокупації територій.

Завтра цією технікою користуватиметься аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС у Полтаві, згодом машину відправлять на Харківщину. Зазначається, що нещодавно зведений загін ДСНС зі 150 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки виїхав для виконання піротехнічних завдань на деокуповані території Харківської області.