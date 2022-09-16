На Полтавщині хочуть створити Музей визвольної боротьби ХХ-XXI століть

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Члени робочої групи за результатами обговорення мають сформулювати свої пропозиції та зауваження, надати їх у письмовому вигляді для узагальнення

9 вересня в онлайн режимі відбулося засідання робочої групи з обговорення пропозицій щодо створення музею окупації радянської доби.

У засіданні взяли участь члени робочої групи: депутат обласної ради Микола Кульчинський, історики, краєзнавці, архітектори, представники Українського інституту національної пам'яті, Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації, Управління майном обласної ради, працівники виконавчого апарату обласної ради.

Заступник голови облради Олександр Лемешко розповів присутнім, що з часу попереднього засідання до обласної ради звернулися представники Музею важкої бомбардувальної авіації – філії Національного військово-історичного музею України з пропозицією щодо розташування майбутнього музею з робочою назвою Музей визвольної боротьби ХХ-XXI століть (“Шлях до Незалежності”) саме на території Музею важкої бомбардувальної авіації. Також були зустрічі з даного питання з керівництвом обласної військової адміністрації, Міністерства оборони України.

Наразі, як повідомив голова робочої групи Олександр Лемешко, розроблений проєкт концепції експозиції Музею визвольної боротьби ХХ-XXI століть. Згідно з яким експозиція Музею повинна висвітлювати боротьбу за незалежність, права і свободу людини, мову, культуру українців у ХХ-XXI століттях, а також має стати складовою екскурсійних туристичних маршрутів, присвячених становленню державотворення України.

Під час засідання члени робочої групи висловили своє бачення концепції майбутнього музею, остаточної назви тощо, а також рекомендацій Експертної ради Міністерства культури та інформполітики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму щодо подальшого існування в публічному просторі Полтави пам’ятників, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції.

Підсумовуючи засідання, перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко зазначив, що члени робочої групи за результатами обговорення мають сформулювати свої пропозиції та зауваження, надати їх у письмовому вигляді для узагальнення.