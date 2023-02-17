Три школярки з Горішніх Плавнів перемогли в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Вчора, 17:33 Переглядів: 367

Четвертий, всеукраїнський етап конкурсу відбудеться 24 березня в дистанційній формі

11 лютого три школярки з Горішніх Плавнів вибороли перемогу в III (обласному) етапі XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Як повідомили у відділі освіти Горішньоплавнівської міської ради, це учениця 7 класу СЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської Поліна Кривошея (вчителька Ольга Васильєва) та учениці 8 й 11 класів СЗОШ №4 Софія Горяшина й Дар’я Настека (вчителька Валентина Прач).

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика щороку стартує 9 листопада, у День української писемності та мови. Він проводиться для сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.

Переможцям конкурсу, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України, призначаються щомісячні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.

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