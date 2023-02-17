Три школярки з Горішніх Плавнів перемогли в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

11 лютого три школярки з Горішніх Плавнів вибороли перемогу в III (обласному) етапі XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Як повідомили у відділі освіти Горішньоплавнівської міської ради, це учениця 7 класу СЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської Поліна Кривошея (вчителька Ольга Васильєва) та учениці 8 й 11 класів СЗОШ №4 Софія Горяшина й Дар’я Настека (вчителька Валентина Прач).
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика щороку стартує 9 листопада, у День української писемності та мови. Він проводиться для сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.
Переможцям конкурсу, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України, призначаються щомісячні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.
Раніше ми писали, що про історію та сучасність Горішніх Плавнів зняли «розмовне» кіно.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер