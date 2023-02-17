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Кременчук, Полтавщина, Війна

Через ракетні обстріли у Кременчуцькому районі постраждали два села

Вчора, 18:03 Переглядів: 2 250

 

Поблизу впала російська ракета. У будинку не вціліли жодні двері та вікна

У Кременчуцькому районі на Полтавщині через ракетні обстріли, яких російська армія завдала уночі 16 лютого, пошкоджені приватні будинки та автівки. Через вибух, зокрема, повибивало вікна, двері та пошкодило покрівлі. Журналісти Суспільного побували у Рокитному та розповіли про пошкоджені будинки у Новій Знам'янці. 

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Ольга Харченко показує свій будинок у селі Рокитне Кременчуцького району. Після 3-ї години ночі, каже, із чоловіком прокинулися від звуків вибуху. Поблизу впала російська ракета. У будинку не вціліли жодні двері та вікна.

— Встигли з чоловіком вискочити з ліжка. Він кричить: «Вибух, ховаємося». Він встиг добігти до коридору, я добігти не встигла. Ноги не йшли, я впала біля ліжка. Було освітлення дуже велике, і така хурделиця зі скла, скло летіло кругом. Поки воно летіло, я лежала. Страшно було навіть встати, підняти голову, — каже жителька села Рокитне Ольга Харченко
— Ось вікно вибите, двері металеві відкрило, дерев'яні винесло повністю зірвало, вирвало зі шматком коробки. Дах підняло й опустило, балки, які підскочили разом з дахом, повибивали, — говорить житель села Рокитне Едуард Харченко.

Окрім Рокитного, пошкоджені будівлі у селі Нова Знам’янка, каже начальник районної адміністрації.

Через вибух поруйноване і домогосподарство родини Щербакових. Окрім будинку, пошкоджені покрівлі на сараї та літній кухні.

— Мене вибуховою хвилею знесло, мене оглушило, не чув геть нічого. Шифер побило повністю, вікна повилітали, двері повиносило. Шифера немає. Дощі на суботу передають, не знаємо, чим його крити, — каже житель села Рокитне Микола Щербаков.

Загалом у селі Рокитне через обстріл пошкоджено десять будівель, каже староста.

— Ми зараз комісійно усе подивилися. Зараз люди пишуть заяви на ім'я голови сільської ради й на область. У сільській раді буде засідання, і будуть виділяти кошти. Не можу ще сказати, які суми. Дивлячись, у кого, які пошкодження. Два будинки найбільше, а в інших вікна. Дивитимемося, що ми зможемо з бюджету виділити, — каже староста Рокитненського старостинського округу Олена Лагай.


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна обстріли ракетний обстріл Рокитне Нова Знам'янка
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