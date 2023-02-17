Під тиском батьків депутати відклали прийняття рішення про закриття Кременчуцької гімназії № 29

Вчора, 18:16 Переглядів: 2 550 Коментарів: 1

Сьогодні, 17 лютого, на сесії міськради депутати розглядали питання про «Про реорганізацію шляхом приєднання закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади», одним з пунктів кого було приєднання гімназії 29 до ліцею № 6, іншими словами - закриття навчального закладу.

Через втручання батьків учнів, яких навіть пустили на сесію, аби висловитися, питання зняли з розгляду на доопрацювання. За прийняття цього рішення проголосували 27 депутатів, утримались - 0. Всього в «системі вайбер», за допомогою якого голосують депутати було зареєстровано 32 народних обранці.

На сесію дивом пустили і «Кременчуцький ТелеграфЪ», а услід, за вказівкою міського голови Віталія Малецького, привели і представників комунальної телерадіокомпанії.

Питання розглядали майже дві години.

Сьогодні у Кременчуці можуть закрити третю школу за 10 років: батьки вимагають зупинитись

Спочатку слово надали директору департаменту освіти Геннадію Москалику, який повідомив, що протягом останнього року у Кременчуці кількість учнів зменшилася на 863 дитини (це близько 10 %). Водночас зараз через брак освітньої субвенції на зарплати вчителям до кінця року не вистачає близько 80 млн гривень. Заходи з оптимізації, проведені напередодні, ситуацію не врятують.

- Ми розуміємо, що це вихід із зони комфорту, - каже Геннадій Москалик. - Але у 6 ліцей діти переходять цілими класами (їх у 29-й гімназії - 9 - ред), зі своїми вчителями, зі своїми меблями з класів.

Батьки своєю чергою розповіли, що обирали цю школу цілеспрямовано, деякі переводили з того ж 6-го ліцею до 29-ї гімназії, адже там комфортно, затишно та зручно діставатися із приватного сектора, ніж до 6 ліцею. Вони нагадали , що у їх школі можна було б і не переривати навчальний процес офлайн, бо оснащене укриття вміщує 250 людей, у той час як кількість учнів у школі - 220.

Та найбільше батьківський комітет висловив обурення з приводу того, що батьки дізнались про реорганізацію школи випадково, хоча насправді рішення було ухвалене перед прийняттям бюджету Кременчука на 2023 рік. Також незрозуміла батькам і економія коштів, адже кількість вчителів та кількість учнів не змінюється.

- Чому батьки дітей дізналися про закриття школи тільки тиждень тому? Я так і не зрозуміла, у чому економія? - запитала у Віталія Малецького та Геннадія Москалика представниця батьківського комітету гімназії 29 Олена Дегтярьова.

- Геннадій Федорович, ми з вами говорили про оптимізацію з початку підготовки бюджетного року. Ми рахували бюджет з урахуванням того, що діти тут навчаються до кінця навчального року, потім ми переводимо їх до 6 ліцею. Чому ви не довели цю інформацію? Ви мали довести її ще в грудні, - запитав Віталій Малецький.

Батьки кажуть - цим рішенням влада порушить права як батьків, так і дітей та заявляють, що є тиск на педагогів, частину яких змушують звільнятися, але вони мовчать.

Слово взяли депутати міської ради.

Богдан Лазоренко (фракція «Європейська Солідарність») сказав, що ситуація болюча і викликає резонанс та нагадав президії, що рада наступає на ті ж «граблі» - ухвалює радикальне рішення без обговорення, без опрацювання, без комунікації з громадою.

- Мені незрозуміло це рішення, бо тут немає ніякої економії, - сказав Олександр Нікіфоров (фракція «Рідне місто»). Після війни діти навчатимуться у дві зміни у 6-й гімназії - то де ж тут економія? І класами діти не перейдуть, розбіжаться по різних школах, це очевидно.

- Зрозумійте, колеги, ми змушені будемо йти цим шляхом. Краще розпочати та завершити цей процес до початку навчального року, дати можливість усім підготуватись усім, ніж потім нас поставлять перед фактом, що нам треба за 24 години «переїхати», - говорить Віталій Малецький. - Геннадій Федорович (Москалик - ред.) оптимізує все, що потрібно.

Олександр Роженко (фракція «Рідне місто»)заявив, що з цього приводу виникає дуже багато запитань, на які немає відповіді. Він запропонував депутатам з'їздити до шкіл 6 та 29 та поспілкуватися з вчителями, розібратися в ситуації. Сьогодні, на його думку, приймати рішення не варто.

- Ми дійсно повинні думати, що буде після війни. Пропоную припинити дебати, зняти питання з розгляду, створити робочу групу, обговорити на комісіях, а потім приймати рішення, - сказав Роженко.

- Ви знаєте, що ми маємо негативну практику щодо закриття навчальних закладів. Тому що за останні 15 років ми активно закривали, продавали садочки, у підсумку не вистачає дітям місць. Це негативна практика, і варто вміти зберегти, - каже Геннадій Іванян (фракція «Мій Кременчук»)

- Мені телефонують обурені батьки та вчителі, які кажуть, що не розуміють, що відбувається, - говорить Олександр Плескун (фракція «Рідне місто»). - У ваш бік, Віталій Олексійович, я б хотів сказати, що це неприпустимо. Це питання треба обговорювати, обгрунтовувати воно болісне. Якщо вчителі дорослі знайдуть собі роботу, то дітьми буде важче. Треба ретельно підходити до цього питання.

Лариса Гориславець (фракція «Європейська Солідарність») навела власні аргументи щодо економії коштів та оптимізації та спростувала слова Геннадія Москалика про начебто «роздуту» мережу. Вона зазначила, що є статті витрат у бюджеті, на яких можна зекономити.

- У нас туалети в школах у жахливому стані, а ми коштами, що виділені на ремонт, закриваємо зарплати вчителям. Так може по інших напрямках можна зекономити кошти? Про фінансування КТРК я вже скільки років кажу? Які на аутсорсі закуповують передачі, про які не знають. Давайте може трохи економніше в інших напрямках гроші витрачати, і тоді кошти на освіту з'являться?

Лариса Гориславець також зазначила, що варто думати про майбутнє і, враховуючи наявність у 29-й гімназії укриття, запропонувала на базі цієї школи зробити школу-садок з оглядом на те, що заморожене будівництво дитсадка на Раківці стоїть з 2017 року.

У підсумку Віталій Малецький доручив Геннадію Москалику «нормально» доопрацювати це питання, влаштувати та особисто прийти «день відкритих дверей» до 6-го ліцею, запросити туди батьків, дітей та вчителів. А також провести зустріч із педагогічним колективом.

Часу - до кінця травня.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» слідкує за розвитком подій.