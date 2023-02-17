У Кременчуці стартують конкурс плакатів та заочний фотоконкурс «Молодь обирає здоров'я»

Вчора, 19:00 Переглядів: 297

Податися можна з 20 лютого до 20 березня

20 лютого у рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я» у Кременчуці стартують конкурс плакатів та заочний фотоконкурс. За даними мерії нашого міста, їх організовують департамент освіти та Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього».

У конкурсах можуть брати участь учні шкіл, вихованці інтернатних навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих громадських організацій віком від 10 до 18 років.

Вимоги до учасників фотоконкурсу

Прийом заявок, фотографій на фотоконкурс проводиться з 20 лютого до 20 березня з 8.00 до 12.00 і з 13.00 до 17.00 за адресою: вул. Софіївська, 69а (кім. 11, 20).

На конкурс приймаються дві роботи (портрет та жанр) у друкованому та електронному вигляді. Роботи мають бути направлені на пропагування здорового способу життя, виконані у форматі А4 або А3. На них мають бути етикетки розміром 13х3,5 см, на яких вказано:

назва роботи,

прізвище, ім'я та по батькові автора та його вік,

повна назва закладу,

П.І.Б. керівника.

Етикетки на фотографіях кріпляться по центру на зворотній стороні.

Роботи оцінюються за 20-бальною шкалою:

розкриття тематики (10 балів),

художня майстерність (5 балів),

оригінальність (5 балів).

Надіслані на фотоконкурс роботи авторам не повертатимуться. Організатори фотоконкурсу залишають за собою право використовувати ці фотороботи в проведенні подальших виставок, підготовці та виданні інформаційних матеріалів, публікацій тощо зі збереженням права інтелектуальної власності.

Роботи, які не відповідають вимогам оформлення фото (відсутність заявки, погано закріплені етикетки), до участі у конкурсі не приймаються. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу.

Підбивання підсумків фотоконкурсу відбудеться 22 березня. Переможців нагородять дипломами КМЦПО «Академія майбутнього».

Вимоги до учасників конкурсу плакатів

Навчальний заклад має надати один плакат (формат А1), на якому на зворотному боці буде підписано без скорочень та абревіатур:

прізвище, ім’я, по батькові й вік автора (авторів) роботи;

навчальний заклад та клас (група);

контактний телефон.

Допускається довільна техніка виконання плакатів, аби висвітлити питання здорового способу життя та залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом. Забороняється зображувати на плакатах процес вживання наркотичних речовин, стан сп’яніння, безладні статеві стосунки тощо. Плакати повинні бути позитивно зорієнтовані.

Роботи приймаються з 20 лютого до 20 березня з 8.00 до 16.00 за адресою: вул. Софіївська 69-а, телефон для довідок: 0679616353.

Підбивання підсумків міського конкурсу плакатів відбудеться 22 березня о 12.00 в приміщенні на вул. Софіївській, 69а.