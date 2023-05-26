У лікарні «Кременчуцька» планують створити інсультний центр

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 345 Коментарів: 1

У ньому буде надаватися цілодобова медична допомога та спостереження за хворими

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» планують створити інсультний центр. Про це стало відомо з проєкту рішення, яке ухвалили на засіданні ХХ сесії міської ради 26 травня.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що у лікарні «Кременчуцька» функціонує нейрохірургічне відділення, в якому надають медичну допомогу людям з гострим інсультом (лікувальний заклад підписав договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг у другій половині 2022 року). За останні роки кількість пацієнтів з даним захворюванням збільшилася. Тому виникла необхідність у створенні інсультного центру, де буде надаватися цілодобова медична допомога та спостереження за хворими.

Щоб створити інсультний центр з нейрохірургічними ліжками, замовлять проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщень шляхом надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення.

Очікування вартість робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації складає 290 000 гривень.