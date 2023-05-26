У кременчуцькому ліцеї №6 відремонтують туалети

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 108

У ліцеї №6 «Правобережний» капітально відремонтують туалети на другому поверсі. Для цього зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 550 тис. гривень. Рішення виконкому про виділення коштів погодили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня.

Гроші підуть на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капремонту. Кошти освоюватиме департамент освіти Кременчука.

Відомо, що кілька років тому у цьому навчальному закладі відремонтували санвузли на першому поверсі ліцею.

Укриття в кременчуцькому ліцеї №6 ремонтуватиме фірма із кримінальним шлейфом





