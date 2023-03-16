Укриття в кременчуцькому ліцеї №6 ремонтуватиме фірма із кримінальним шлейфом

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 85

У місті нарешті замовили роботи з капітального ремонту укриття в гімназії №6. Договір уклали з харківською фірмою, яка починала будувати приміщення архіву. Ця будівля стала довгобудом, але правоохоронці й досі розслідують справу про можливе привласнення коштів

14 березня Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний» уклав із ТОВ «Будівельник» договір на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у приміщенні ліцею. Ціна договору склала 923,5 тис. гривень. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю провели без конкурсу. Договір та тендерну документацію не оприлюднено, відтак обсяг та перелік робіт невідомий. Водночас зазначено, що термін виконання робіт — до 31 грудня 2023 року.

Так нині виглядає підвал ліцею №6

Нагадаємо, Кременчук — єдине місто в у тилу країни, де не відновився навчальний процес в очній або змішаній формі. Пояснюють нестачею коштів. Втім, на вимогу громади гроші потроху знаходять. Наразі, за словами міського голови, роботи тривають у 15 навчальних закладах, школи мають відкрити у новому навчальному році, 1 вересня 2023 року. Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» з'ясував, у якому стані знаходилися укриття у вересні 2022 року. Більшість з 15 обстежених комісією підвальних приміщень потребували не тільки виконання певних робіт, а й елементарного прибирання. Щодо ліцею № 6, площа підвалу складає 2.42 тис. кв. метри (під укриття — 384 кв. метри, Він розрахований на 200 людей, має 1 вхід. Основні роботи, які, за даними комісії, треба виконати — обладнати другий вхід, облаштувати систему вентиляції, санітарних приладів.

Підрядник з Харкова

Для облаштування укриття в ліцеї №6 з незрозумілих причин обрали підрядника з Харкова, який має кримінальний шлейф при співпраці із кременчуцьким замовником.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Будівельник» зареєстровано у 2000 році у Харкові. Основний вид діяльності — будівництво. Бенефіціари компанії — харків'яни Леонід Надточій та Михайло Харнам. Директор — Сергій Гребенчук.

За результатами участі в публічних закупівлях, фірма уклала угод на 1,42 млрд гривень. Переважно компанія виступає підрядником у харківських установах. Однак була співпраця і з кременчуцькими замовниками, якою цікавилися правоохоронні органи.

Так, у січні 2018 року ТОВ «Будівельник» стало підрядником будівництва міського архіву. Тоді Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» уклало із цією фірмою договір на 67 млн гривень на будівництво міського архіву по вул. Гагаріна (нині — Покровська) у Кременчуці. Однак через брак коштів будівництво заморозили, хоча підряднику заплатили 3,8 млн гривень, а пізніше за додаткові роботи — ще 2,06 млн гривень

Будівництво архіву у Кременчуці вартістю 63 млн грн заморожене: немає грошей

У березні 2020 року поліція відкрила два кримінальні провадження, у яких фігурували посадові особи Кременчуцької міськради, комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Будівельник».

Слідство підозрює зловживання та привласнення коштів при реконструкції Центру надання муніципальних послуг та будівництві міського архіву. У серпні 2021 року Крюківський районний суд виніс ухвалу щодо продовження строку досудового розслідування на рік (до серпня 2022 року), на сьогодні нових рішень щодо цієї справи немає.

Поліція підозрює привласнення коштів при будівництві архіву та ЦНАПу у Кременчуці

Також зазначимо, що ТОВ «Будівельник» має вирок в іншій кримінальній справі. Справа також стосується привласнення та розтрати чужого майна при виконанні підряду у Харкові.

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Фото з укриття ліцею зроблені 27 лютого 2023 року