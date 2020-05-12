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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція підозрює привласнення коштів при будівництві архіву та ЦНАПу у Кременчуці

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 1 082 Коментарів: 4

 

Посадові особи вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, щоб привласнити гроші – такою є версія слідства

Поліція відкрила два кримінальні провадження у березні цього року, у яких фігурують посадові особи Кременчуцької міськради, комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) та харківська фірма ТОВ «Будівельник».


Слідство підозрює зловживання та привласнення коштів при реконструкції Центру надання муніципальних послуг та будівництві міського архіву. Про це стало відомо з ухвали, розміщеної в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, слідчий поліції просив доступ до речей та документів, які необхідні для розслідування справи. Відомості в ЄРДР внесені за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу (службове підроблення) та ч. 3 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна, вчинене повторно або групою осіб).


На обидва об’єкти, які розташовані поряд, на вулиці Гагаріна, УКБ уклало угоди з ТОВ «Будівельник». ЦНАП (на місці колишньої школи №14) давно введений у дію. При цьому у процесі реконструкції будівлі під ЦНАП вартість реконструкції будівлі чотири рази коригувалася. Замовник (УКБ) обґрунтовував це необхідністю провести додаткові будівельні роботи. Сума коригувань, за даними ProZorro, в цілому (за чотирма угодами) склала 21,6 млн грн.


Будівництво архіву поряд з ним, як ми й передбачали раніше, стало довгобудом: наразі закладені лише фундаменти споруди, що видно на фото. Договір на будівництво архіву за 63 мільйона гривень уклали в 2018 році з терміном дії до 31 грудня 2019 року (тобто, якби виконувався графік робіт, архів мали б уже ввести в експлуатацію). Проте на момент укладення договору він був забезпечений фінансово на 10% - тому ми й припустили, що він стане довгобудом. Угодою обумовлено, що вона не втрачає дію до повного виконання.


 

Так виглядає архів зараз: закладені фундаменти

 

Так має виглядати архів, ескізний проєкт


В Кременчуге новая «стройка века» на 63 миллиона гривен


Мэр Кременчуга пояснил, зачем городу нужен новый архив за 63 миллиона


Як стало відомо з ухвали суду, слідчі підозрюють, що посадові особи УКБ за вказівкою з виконкому внесли недостовірні відомості до документації конкурсних торгів під час проведення тендерів на об’єкти. А далі за змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельник» вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та інших бухгалтерських документів, і «в подальшому викрадені бюджетні грошові кошти перераховано до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за нібито надані послуги, отримані товари та виконані роботи, чим завдали значних збитків державі».


Слідчі намагалися за запитами документи від «Кременчуцького міського управління капітального будівництва» і ТОВ «Будівельник», проте документи їм не надали. Тепер вони мають їх отримати за ухвалою суду. Відповідальних за документи суд попередив, що їх ненадання стане підставою для нової ухвали – про обшук.


Крім архіву, ТОВ «Будівельник» виконує також реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17 (після коригування вартості робіт) на суму 20,5 млн грн. Нещодавно УКБ за результатами тендеру підписав з цим же підрядником найдорожчу угоду з початку року – на реконструкцію будівель колишнього шкіряно-венеричного диспансеру під центр реабілітації дітей-інвалідів; сума угоди – 49,3 млн грн.


У 2018-2029 роках ТОВ «Будівельник» ремонтувало терапевтичне відділення Другої міської лікарні (нині лікарня «Правобережна»).

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: архів ЦНАП будівництво тендер зловживання

Коментарі: 4

1 585
mangust-1:
Сьогодні, 17:45

Ну що,мерська (мерзкая) команда,вся надія,що шапковралов відмаже.А якщо ні- #.Та воно вже й пора...


16 1
140
gansit:
Сьогодні, 17:55

Цитата: mangust-1

Ну що,мерська (мерзкая) команда,вся надія,що шапковралов відмаже.А якщо ні- #.Та воно вже й пора...

А че так надеяться,там 100 пудово отмажут,вернее даже отбелят,как раз перед выборами.


9 0
2 539
ИМХО:
Сьогодні, 19:21

Не то что бы не удивлён... Я даже немного расстроен, что так мелко копнули...

Копайте под музей, там миллионами тырят!!! И короновирусный вкурсе, так как у самого рыльце в пушку!

relaxed


3 0
270
Volvoвод:
Сьогодні, 19:52

"Уплотят штраф" на месте $ - на этом всё закончится, никто не сядет. Тем более фенек подкинет деньжат если что, ведь указания шли "за вказівкою з виконкому" и нужно спасать репутацию педалика.


1 0

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