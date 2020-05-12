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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці на самоізоляцію пішли двоє людей, а 13 – вибуло з неї

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 484

 

Станом на 12 травня самоізольованих кременчужан у нашому місті налічують 64 особи

За добу у Кременчуці на самоізоляцію додалося двоє людей, які прибули з-за кордону, а вибуло із неї 13 осіб у зв'язку із закінченням терміну та відсутністю клінічних проявів коронавірусної хвороби. Про це сказав на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.


Станом на 12 травня самоізольованих кременчужан у нашому місті налічують 64 особи, у тому числі двоє – на обсервації у водолікарні.


З початку введення карантину на самоізоляції у нашому місті перебувало 769 громадян.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: angliya.com
Теги: самоизоляция водолечебница

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