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У Кременчуці на перехресті вантажівка Renault вдарилася у Mazda (додано)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 1 245 Коментарів: 4

 

Водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції

Сьогодні, 12 травня, на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекта Свободи вантажівка Renault в'їхала у Mazda, унаслідок удару легковик відкинуло вперед.


 

Судячи зі світлин зі спільноти h.kremenchug, дорожньо-транспортна подія сталася у районі пішохідного переходу.


Додано:


За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, через що зіткнувся з Mazda, яка зупинилася на червоний сигнал світлофору.


Керманичі дійшли згоди скласти європротокол.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП грузовик автомобиль перекресток

Коментарі: 4

258
Amida:
Сьогодні, 17:02

100% Мазда своим ходом уехала от туда))))

 


0 2
127
Чувааак:
Сьогодні, 17:39

Цитата: Amida

100% Мазда своим ходом уехала от туда))))

 

Дык так і є! Ходова не поведена, колеса правда об бампер може черкати, але зараз мокро, і вода як змазка буде


1 0
25
alek7y:
Сьогодні, 18:38

Цитата: Amida

100% Мазда своим ходом уехала от туда))))

 

И что?


1 1
258
Amida:
Сьогодні, 19:22

Цитата: alek7y
Цитата: Amida

100% Мазда своим ходом уехала от туда))))

 

И что?

И ничего. Нарушение  ПДД, мокрая дорога
Главное что все живы и здоровы. А железо страховка покроет.
ЧТо все злые такие? На карантине вообще атрафировались что-ли?

 



Цитата: Чувааак
Цитата: Amida

100% Мазда своим ходом уехала от туда))))

 

Дык так і є! Ходова не поведена, колеса правда об бампер може черкати, але зараз мокро, і вода як змазка буде

Ну так и я о том же) До подвески не достало. А Мазда машина зверь, там если зад совсем снесёт она всё равно поедет

 


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