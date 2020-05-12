У Кременчуці на перехресті вантажівка Renault вдарилася у Mazda (додано)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 1 245 Коментарів: 4

Водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції

Сьогодні, 12 травня, на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекта Свободи вантажівка Renault в'їхала у Mazda, унаслідок удару легковик відкинуло вперед.





Судячи зі світлин зі спільноти h.kremenchug, дорожньо-транспортна подія сталася у районі пішохідного переходу.





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За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, через що зіткнувся з Mazda, яка зупинилася на червоний сигнал світлофору.





Керманичі дійшли згоди скласти європротокол.