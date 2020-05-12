Завтра у Кременчуці без світла залишиться профліцей ім.А.С.Макаренка
Сьогодні, 18:01
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Де ще можливі проблеми з електропостачанням
13 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 без світла залишиться профліцей ім.А.С.Макаренка, також перебої з електрикою можливі у частини жителів міста.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул.Троїцька, 103;
- вул. Троїцька, 101;
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2-в;
- вул. Ліщинова;
- вул. Космонавтів, 21-48;
- вул. І. Миколайчука, 3-10;
- вул. Чорноморська, 4-34;
- пров. Космічний, Грузинський, Вагонобудівний, Патаржинського;
- вул. Макаренка, 10-49;
- пров. Кузнєчна, 26-39;
- пров. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
- пров. Ракітіна, 18-19;
- пров. Івана Кожедуба, 13-30;
- пров. Топольовий, 9-20.