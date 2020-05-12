Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна16023
Кременчук89
Хворі:
Україна12225
Кременчук33
Вилікувалось:
Україна3373
Кременчук54
Померло:
Україна425
Кременчук2
Кременчук

Завтра у Кременчуці без світла залишиться профліцей ім.А.С.Макаренка

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 493

 

Де ще можливі проблеми з електропостачанням

13 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 без світла залишиться профліцей ім.А.С.Макаренка, також перебої з електрикою можливі у частини жителів міста.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул.Троїцька, 103;
  • вул. Троїцька, 101;
  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2-в;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Космонавтів, 21-48;
  • вул. І. Миколайчука, 3-10;
  • вул. Чорноморська, 4-34;
  • пров. Космічний, Грузинський, Вагонобудівний, Патаржинського;
  • вул. Макаренка, 10-49;
  • пров. Кузнєчна, 26-39;
  • пров. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
  • пров. Ракітіна, 18-19;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-30;
  • пров. Топольовий, 9-20.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго график отключения

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх