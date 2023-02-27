Як влада Кременчука (не)готувалася до початку навчального року та чи готується зараз

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 624 Коментарів: 2

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, у якому стані перебували підвали шкіл, які можна використовувати як найпростіше укриття, на 7 місяці повномасштабного вторгнення росії. Більшість з 15 обстежених комісією підвальних приміщень потребували не тільки виконання певних робіт, а й елементарного прибирання. При цьому у місті, очевидно, не розглядають можливості облаштування укриттів щонайменше у половині шкіл міста. А заплановані ремонти у підвалах шкіл за планом завершаться не раніше 2023 року

Попри спроби влади зробити військову таємницю з того, у яких навчальних закладах міста мають намір облаштувати укриття, «Кременчуцький ТелеграфЪ» таки дізнався цей перелік. Їх — 15. Ми кілька разів запитували цю інформацію, проте ані міський голова, ані департамент освіти Кременчука нам її не надавав, посилаючись на воєнний стан.

Нагадаємо, рішення про онлайн-форму організації освітнього процесу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти ухвалили депутати Кременчуцької міської ради 22 серпня 2022 року. У цьому рішенні вказано, що спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. У 12 закладах освіти укриття відсутні.

У якому стані були підвали шкіл на сьомому місяці війни

З документів, які має у розпорядження редакція, 15 підвальних приміщень гімназій та ліцеїв пройшли оцінку щодо можливості використання як найпростішого укриття. Вони рекомендовані спеціально створеною комісією, але — за певних умов.

Примітно, що обстеження приміщень були проведені у вересні-жовтні 2022 року, а рішення про навчальний процес у дистанційному форматі ухвалено у серпні — на підставі непридатності укриттів. При цьому інші 15 закладів освіти, судячи з усього, просто не обстежували, як і підвали дитячих садків.

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Захаращені входи, підтоплення, незадовільний санітарний стан. Такими у вересні зустріли члени комісії частину обстежених підвалів. Водночас у більш ніж половини з 15 потенційних укриттів їх технічний стан — працездатний, хоч і з певними недоліками. Власне, такий стан речей не спонукав місцеву владу активізуватися навіть восени та швидко виконати роботи — аби хоча б частково поновити повноцінне навчання.

Отже, що побачила комісія у підвалах шкіл.

Кременчуцька гімназія №1

(дата обстеження — 22 вересня 2022 року)

Підвал — 2,2 тис. кв. метри. Можна використовувати 114,5 кв. метри, розрахований на 100 людей. Технічний стан — незадовільний. Другий вхід — захаращений, санвузлів — немає.

Основні роботи, які треба виконати: відновити цементну підлогу, зробити вентиляцію, замінити ділянки трубопроводу та електропроводку, встановити світильники та розетки.

Кременчуцька гімназія №7

(дата обстеження — 3 жовтня)

Підвал — 180 кв. метрів, розрахований на 100 людей. Технічний стан — справний, задовільний, санітарний стан — задовільний. Є два входи, не захаращені, санвузлів немає.

Основні роботи, які треба виконати: дообладнати другий вхід/вихід для розміщення 150 людей; пофарбувати стіни/стелі, забетонувати окремі ділянки підлоги; влаштувати систему вентиляції.

Кременчуцька гімназія №12

(дата обстеження — 3 жовтня)

Підвал — 393 кв. метри, розрахований на 150 осіб за умови обладнання другого входу/виходу. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний.

Основні роботи, які треба виконати: улаштувати підлогу, стіну, стелі, переобладнати опалювальні трубопроводи, обладнати дверні отвори, влаштувати систему вентиляції.

Кременчуцька гімназія № 16

(дата обстеження — 3 жовтня).

Підвал — 120 кв. метрів, розрахований на 150 людей. Технічний стан — справний, обмежено працездатний, санітарний — задовільний. Є 1 вхід/вихід, не захаращений. Вентиляції не передбачено.

Основні роботи, які треба виконати: влаштувати стіни, ліквідувати аварійні ділянки стелі, облаштувати систему вентиляції, встановити санітарні прилади, прибирати сміття та зайві речі.

Кременчуцька гімназія №23

(дата обстеження — 22 вересня 2022 року)

Підвал — 371 кв. метр, розрахований на 250 людей. Обмежено працездатний, незадовільний санітарний стан, 2 входи/виходи, не захаращені, системи вентиляції немає, санвузлів немає.

Основні роботи, які треба виконати: усунути причини затоплення підвалу дощовою водою, ліквідувати грибок на стінах та стелі, влаштувати санвузли та вентиляцію.

Кременчуцька гімназія №26

(дата обстеження — 1 вересня 2022 року)

Підвал — 383 кв. метри, при дообладнанні другого входу можна розмістити до 460 людей. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний. Є примусова витяжка, є санвузол.

Основні роботи, які треба виконати: переобладнання трубопроводів, дверних отворів, обладнання другого входу, прибирання від сміття та зайвих речей.

Кременчуцька гімназія №27

(дата обстеження — 1 вересня 2022 року)

Підвал - 269 кв. метрів, розрахований на 80 людей. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний. Є 2 входи/виходи, не захаращені. Є два санвузли, та дві душові, вентиляція — через вікна. Є опалення.

Основні роботи, які треба виконати: прибрати від сміття та зайвих речей.

Кременчуцька гімназія №29

(дата обстеження — 1 вересня 2022 року)

Підвал — 454,2 кв. метри, розрахований на 250 людей. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний. Має 2 входи/виходи, є електропостачання, вентиляція відсутня.

Основні роботи, які треба виконати: ремонт системи вентиляції.

Кременчуцька гімназія №31

(дата обстеження — 3 жовтня)

Підвал — 2.42 тис. кв. метри (під укриття - 305.5 кв. метри), розраховане на 150 людей. Технічний стан — працездатний, санітарний — незадовільний. Є 2 входи/виходи, підтоплюються. Вентиляції немає, санвузлів немає

Основні роботи, які треба виконати: дообладнати 2-й вхід, обладнати дверні отвори, облаштувати систему вентиляції, демонтаж трубопроводів, прибирання від сміття та зайвих речей.

Ліцей №4

(дата обстеження — 1 вересня 2022 року)

Підвал — 804 кв. метри, розрахований на 250 людей. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний. 1 вхід/вхід, не захаращений. Провітрювання через вікна, системи вентиляції немає, санвузлів немає.

Основні роботи, які треба виконати: влаштувати систему вентиляції, укріпити віконні отвори, встановити санітарні прилади.

Ліцей №5

(дата обстеження — 22 вересня 2022 року)

Підвал — 81 кв. метр, розрахований на 130 людей за умови обладнання 2 входу/виходу. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний, санвузлів, системи вентиляції — немає.

Основні роботи, які треба виконати: облаштування 2 входу, дверних отворів, облаштування системи вентиляції.

Ліцей №6

(дата обстеження — 22 вересня 2022 року)

Підвал — 2.42 тис. кв. метри (під укриття - 384 кв. метри, розрахований на 200 людей. 1 вхід, не захаращений. Технічний стан — працездатний, санітарний — задовільний,

Система вентиляції, санвузли — відсутні.

Основні роботи, які треба виконати: обладнати другий вхід, облаштувати систему вентиляції, санітарних приладів.

Ліцей №17

(дата обстеження — 3 жовтня 2022 року)

Підвал — 250 кв. метрів, розрахований на 200 осіб. Технічний стан — обмежено працездатний, санітарний — задовільний. Є 2 входи/виходи. Санвузлів немає, системи вентиляції немає.

Основні роботи, які треба виконати: демонтаж трубопроводів, обладнати навіси від опадів на входах, укріплення отворів, облаштування системи вентиляції, улаштувати підлогу, провести додаткове освітлення

Ліцей №25

(дата обстеження — 22 вересня 2022 року)

Підвал — 341 кв. метр (корисна площа — 266 кв. метри), розрахований на 315 осіб. Технічний стан — обмежено працездатний, санітарний — незадовільний, має 1 вхід/вихід. Санвузлів немає, системи вентиляції немає.

Основні роботи, які треба виконати: обладнати другий вхід/вихід, обладнати дверні отвори, двері — з негорючих матеріалів, улаштувати бетонну підлогу, облаштувати систему вентиляції та санвузли.

Ліцей №30

(дата обстеження — 1 вересня 2022 року)

Підвал — 1,94 тис. кв. метри (корисна площа — 255 кв. метри), розрахований на 315 осіб. Технічний стан — обмежено працездатний, санітарний — незадовільний, підтоплюється. Має 1 вхід/вихід. Санвузлів немає, системи вентиляції немає.

Основні роботи, які треба виконати: облаштувати систему вентиляції та санвузли, прибрати сміття та непотріб.

У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти

До складу комісії, яка обстежувала потенційні укриття у школах, увійшли:

Світлана Михайленко, заступниця директора департаменту освіти, Валентина Дем’яненко, головний спеціаліст департаменту освіти (голови комісії).

Члени комісії — представники управлінь виконкому, поліції, ДСНС, Держпродспоживслужби (детальніше — на скрині).

Перших осіб виконкому Кременчуцької міськради у складі комісії немає. До речі, ми запитували інформацію щодо того, хто саме увійшов до складу комісії, однак на наш запит у міськвиконком також не відповіли.

Навчання у школах поновлять нескоро

«ТелеграфЪ» неодноразово писав, що Кременчук — чи не єдине місто у тилу України, та єдине на Полтавщині, де не поновлено офлайн-навчання або ж змішану форму. Про відкриття дитсадків мова наразі взагалі не йде.

Тим часом укриття у тих 15 школах облаштовують дуже повільно. Так, станом на 24 лютого 2023 року лише 5 навчальних закладів міста уклали договори на проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів. Це гімназія №№16, ліцей №№17, ліцей №4, гімназія №27, та гімназія №26.

Роботи спромоглися замовити лише у грудні 2022 року та у лютому 2023 року.

Термін виконання робіт — до кінця 2023 року.

То чи є у школярів шанси повернутися до нормального навчання принаймні у новому навчальному році, принаймні у кілька шкіл?