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Кременчук, Освіта

Дитячі садки у Кременчуці не відкриватимуть до кінця війни

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 362

Немає приміщень для укриттів

Найімовірніше, що до закінчення воєнного стану  дитячі садки у Кременчуці не відкриють. Принаймні, міська влада не має таких намірів. Про це свідчить відповідь департаменту освіти Кременчуцької міської ради на офіційний запит редакції.

Причина — в жодному дитячому садочку немає приміщень для укриттів. 

«В будівлях закладів дошкільної освіти відсутні приміщення, які б відповідали вимогам Рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти», — йдеться у відповіді.

У департаменті нагадали, що з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу рішенням Кременчуцької міськради від 22 серпня 2022 року визначено форму організації освітнього процесу в закладах загальної середньої, дошкільної освіти комунальної власності Кременчуцької територіальної громади  в дистанційному режимі з 01.09.2022 на час воєнного стану. Тобто мова йде як про дитячі садки комунальної власності, так і про школи. 

Однак з минулого року влада місті таки взялася за облаштування укриттів у школах міста. Планується їх облаштування у 15 з 29. Водночас про наміри створювати умови для дошкільнят та їх батьків у мерії не заявляли, а відповіддю на інформаційний запит лише це підтвердили.

Нагадаємо,  до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання. Пані Лілія, яка написала нам листа, зауважила, що у сусідніх містах дитячі садки працюють, а у Кременчуці влада навіть не намагається їх відкрити. При цьому приватні садки та школи працюють — тож, можливо, владі так вигідніше?

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»

Лист нашої читачки ми направили до виконавчого комітету із проханням його прокоментувати. Однак відповіді й досі немає.

«У п'ять хвилин ми вкладаємось»: як у Градизьку під час війни працюють дитсадки та школи

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячі садочки укриття департамент освіти
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