Дитячі садки у Кременчуці не відкриватимуть до кінця війни

Найімовірніше, що до закінчення воєнного стану дитячі садки у Кременчуці не відкриють. Принаймні, міська влада не має таких намірів. Про це свідчить відповідь департаменту освіти Кременчуцької міської ради на офіційний запит редакції.
Причина — в жодному дитячому садочку немає приміщень для укриттів.
У департаменті нагадали, що з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу рішенням Кременчуцької міськради від 22 серпня 2022 року визначено форму організації освітнього процесу в закладах загальної середньої, дошкільної освіти комунальної власності Кременчуцької територіальної громади в дистанційному режимі з 01.09.2022 на час воєнного стану. Тобто мова йде як про дитячі садки комунальної власності, так і про школи.
Однак з минулого року влада місті таки взялася за облаштування укриттів у школах міста. Планується їх облаштування у 15 з 29. Водночас про наміри створювати умови для дошкільнят та їх батьків у мерії не заявляли, а відповіддю на інформаційний запит лише це підтвердили.
Нагадаємо, до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання. Пані Лілія, яка написала нам листа, зауважила, що у сусідніх містах дитячі садки працюють, а у Кременчуці влада навіть не намагається їх відкрити. При цьому приватні садки та школи працюють — тож, можливо, владі так вигідніше?
«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»
Лист нашої читачки ми направили до виконавчого комітету із проханням його прокоментувати. Однак відповіді й досі немає.
«У п'ять хвилин ми вкладаємось»: як у Градизьку під час війни працюють дитсадки та школи
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер