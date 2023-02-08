У Кременчуці безробітних залучають до роботи в рамках проєкту «Армія відновлення»

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості уклав договори з підприємствами, на яких працюють безробітні
У Кременчуці людей, які перебувають на обліку як безробітні в службі зайнятості, долучають до суспільно-корисних робіт та відбудови країни у рамках проєкту «Армія відновлення». Про це повідомляє мерія міста.
За грудень 2022 року долучилось 52 людини, за січень поточного року – 83.
Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості уклав договори з підприємствами, на яких працюють безробітні. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6 700 гривень.
Програма «Армія відновлення» реалізується у 9 областях України та залучила майже 5 тисяч осіб.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер