Кременчуччина стала лідером за кількістю людей, залучених до «Армії відновлення»

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А Полтавщина увійшла до трійки областей, які долучилися до цієї ініціативи

Кременчуччина стала лідером за кількістю людей, залучених до «Армії відновлення», про що повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Своєю чергою Полтавщина увійшла до трійки областей за кількістю залучених до цього проєкту.

Ця державна ініціатива із долучення безробітних до робіт із відновлення України та зміцнення оборони почала працювати торік, із кінця жовтня. За цей час уже 772 людини виконували суспільно корисні роботи. На оплату праці спрямували 5,7 млн грн.

Загалом долучилися до «армії» 38 територіальних громад Полтавщини. У середньому тривалість робіт становила 1 місяць. Найактивніші – Кременчуцька, Оржицька та Кобеляцька громади.

В області «Армія відновлення» займалася облаштуванням укриттів, заготівлею дров для опалювального сезону, ліквідацією стихійних сміттєзвалищ й облаштуванням полігонів твердих побутових відходів, упорядкуванням і благоустроєм територій, укріпленням дамб і мостових споруд. Чергували в пунктах незламності, виконували ремонти приміщень для потреб ЗСУ.

Із початку 2023 року до «Армії відновлення» планують долучитися всі 60 громад Полтавщини.

За даними Міністерства економіки України, станом на 26 грудня «Армія відновлення» діяла в у 9 областях: Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській та Волинській.