Державна регуляторна служба України пропонує збільшити штрафи чиновникам у 100 разів

Державна регуляторна служба (ДРС) розробила та підготувала законопроєкт, яким передбачається суттєве збільшення штрафів для чиновників, яких виявили у надмірному адміністративному тиску на підприємців. Документом передбачено, що сума штрафу для таких осіб має зрости як мінімум у 100 разів, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» очільник ДРС Олексій Кучер, яке розміщено на офіційному сайті Державної регуляторної служби.
За його словами, підготований законопроєкт буде поданий на розгляд уряду цього року. У ньому штрафи для чиновників, винних у надмірному адміністративному тиску на бізнес, збільшиться щонайменше до 17-34 тисяч гривень. Кучер додав, що сума ще неостаточна.
До того, у законопроєкті пропонується також надати ДРС право накладати штраф на чиновників без участі суду.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер