Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Надзвичайні новини

Державна регуляторна служба України пропонує збільшити штрафи чиновникам у 100 разів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

 

Штрафувати посадовців хочуть за надмірний адміністративний тиск на підприємців

Державна регуляторна служба (ДРС) розробила та підготувала законопроєкт, яким передбачається суттєве збільшення штрафів для чиновників, яких виявили у надмірному адміністративному тиску на підприємців. Документом передбачено, що сума штрафу для таких осіб має зрости як мінімум у 100 разів, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» очільник ДРС Олексій Кучер, яке розміщено на офіційному сайті Державної регуляторної служби.

— У нас є дисбаланс між відповідальністю за порушення у взаємовідношеннях держава-бізнес. Якщо підприємець нехтує законом, він може отримати штраф у сотні тисяч гривень. Якщо ж чиновник – то штраф у 170–340 грн. І це за умови, що суд притягне цього чиновника до відповідальності, — наголосив він.

За його словами, підготований законопроєкт буде поданий на розгляд уряду цього року. У ньому штрафи для чиновників, винних у надмірному адміністративному тиску на бізнес, збільшиться щонайменше до 17-34 тисяч гривень. Кучер додав, що сума ще неостаточна.

До того, у законопроєкті пропонується також надати ДРС право накладати штраф на чиновників без участі суду.

— У нас відносно державного службовця діє презумпція невинуватості, а до бізнесмена — навпаки, винуватості. Тобто чиновник виписує штраф бізнесмену, який повинен його заплатити. Якщо той не погоджується, то зобов’язаний відстоювати свою позицію в суді. Ми ж пропонуємо надати право Державній регуляторній службі без участі суду накладати штраф на чиновника, і, якщо той не згодний, то дати можливість на оскарження. Щоб був паритет відповідальності, — пояснив він.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт штрафи чиновники суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх