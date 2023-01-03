Державна регуляторна служба України пропонує збільшити штрафи чиновникам у 100 разів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

Державна регуляторна служба (ДРС) розробила та підготувала законопроєкт, яким передбачається суттєве збільшення штрафів для чиновників, яких виявили у надмірному адміністративному тиску на підприємців. Документом передбачено, що сума штрафу для таких осіб має зрости як мінімум у 100 разів, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» очільник ДРС Олексій Кучер, яке розміщено на офіційному сайті Державної регуляторної служби.

— У нас є дисбаланс між відповідальністю за порушення у взаємовідношеннях держава-бізнес. Якщо підприємець нехтує законом, він може отримати штраф у сотні тисяч гривень. Якщо ж чиновник – то штраф у 170–340 грн. І це за умови, що суд притягне цього чиновника до відповідальності, — наголосив він.

За його словами, підготований законопроєкт буде поданий на розгляд уряду цього року. У ньому штрафи для чиновників, винних у надмірному адміністративному тиску на бізнес, збільшиться щонайменше до 17-34 тисяч гривень. Кучер додав, що сума ще неостаточна.

До того, у законопроєкті пропонується також надати ДРС право накладати штраф на чиновників без участі суду.

— У нас відносно державного службовця діє презумпція невинуватості, а до бізнесмена — навпаки, винуватості. Тобто чиновник виписує штраф бізнесмену, який повинен його заплатити. Якщо той не погоджується, то зобов’язаний відстоювати свою позицію в суді. Ми ж пропонуємо надати право Державній регуляторній службі без участі суду накладати штраф на чиновника, і, якщо той не згодний, то дати можливість на оскарження. Щоб був паритет відповідальності, — пояснив він.