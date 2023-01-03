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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині відкрили ще одне реабілітаційне відділення для людей з інвалідністю та ВПО

Вчора, 21:02 Переглядів: 244

  

А також придбали комплекти палиць для скандинавської ходьби та розробили маршрути у «Парках Посулля»

На базі Лубенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги відкрили відділення, де допомагають людям з інвалідністю та проблемами з мобільністю. Зокрема тим пацієнтам, які пережили інфаркт та інсульт, а також внутрішньо переміщеним особам.

Як розповіла директорка Лубенського міського центру ПМСД Олена Пучка, ідея створення такого відділення виникла вже давно, її реалізацію пришвидшила війна — у регіон почали приїздити багато людей поважного віку з хронічними захворюваннями, багато з яких пережили інфаркти та інсульти у минулому й потребували нагляду. Чимало внутрішньо переміщених осіб, які приїхали на Лубенщину, провели багато часу в бомбосховищах, тому потребують додаткової реабілітації на фоні військових дій.

У відділенні проводяться групові та індивідуальні заняття. Люди виконують різні вправи на відновлення мобільності та дрібної моторики. Наприклад, малюють на піску чи солі, відкручують краники чи вчаться захоплювати дрібні предмети. Працівники проводять гімнастику та роблять масаж. З внутрішньо переміщеними особами та маломобільними пацієнтами працює психолог.

  

Для надання реабілітаційних послуг потрібне спеціальне обладнання, яке дозволяє оцінити стан пацієнта та визначити, що йому можна робити, а що ні.

— Частину обладнання ми отримали від Територіального центру соціального обслуговування Лубенської міської ради, а інше обладнання закупили завдяки участі в програмі мінігрантів від україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», зокрема електрокардіографи, стетоскопи, тренажери, обладнання  для поліпшення моторики, надзвичайно функціональні кушетки з регулюванням висоти, які вирішили проблему проведення обстежень та надання послуг як для маломобільних пацієнтів, так і для мешканців громади поважного віку, — розповіла Олена Пучка.

    

Також на базі Лубенського районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» функціонує секція скандинавської ходьби. У межах проєкту були придбані комплекти палиць для скандинавської ходьби та спільно Лубенською міською радою розроблені маршрути у «Парках Посулля», тож долучитися до занять можуть усі охочі жителі Лубен.

Окрім цього, сімейні лікарі Лубенського центру здійснили 39 візитів до місць компактного проживання ВПО. Завдяки цьому, діагностику пройшли 688 людей. Також команда проєкту активно організовує заходи, які заохочують до рухової активності та здорового способу життя.

— Реабілітаційне відділення — це важливий крок до підняття теми інклюзивності та профілактики неінфекційних захворювань на новий рівень. І це також приклад для інших громад у проактивній позиції та небайдужості до своїх співгромадян і людей, які були вимушені покинути свої домівки внаслідок війни, — зазначила Ніна Дурдикулиєва, регіональна координаторка україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» у Полтавській області.

Довідково: україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» підтримує Полтавську, Лубенську, Диканську, Котелевську та Козельщинську громади Полтавської області у реалізації проєктів, націлених зменшувати поширеність неінфекційних хвороб та зміцнювати здоров’я населення.

Нагадуємо, що у Полтаві відкрили перший Центр з питань неінфекційних захворювань (НІЗ) за підтримки україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: проєкт «Діємо для здоров’я»
Теги: реабілітація Лубни лікарня Діємо для здоров’я безоплатна медицина скандинавська ходьба
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