Скільки цукру можна вживати дітям щодня

Вчора, 22:02 Переглядів: 203

Малечі до 2 років взагалі не рекомендують споживати додані цукри

Скільки цукру можна вживати дитині щодня, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

25 г або 5 чайних ложок без гірки – саме така добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ радить обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а малечі до 2 років взагалі не рекомендують вживати додані цукри.

Як зменшити кількість цукру у раціоні?