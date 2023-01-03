Скільки цукру можна вживати дітям щодня
Вчора, 22:02
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Малечі до 2 років взагалі не рекомендують споживати додані цукри
Скільки цукру можна вживати дитині щодня, пояснює Міністерство охорони здоров'я.
25 г або 5 чайних ложок без гірки – саме така добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я.
ВООЗ радить обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а малечі до 2 років взагалі не рекомендують вживати додані цукри.
Як зменшити кількість цукру у раціоні?
- Привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої.
- Готуючи вдома, кладіть у страви менше цукру, ніж пропонується в рецепті.
- Замість морозива спробуйте заморозити домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом чи іншими фруктами та ягодами.
- Обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок. Замініть їх на фрукти.
- Мед та сухофрукти бажано обмежити до 2 порцій на день (одна порція становить 15 г). Натуральні фруктові соки краще розводити водою, а кількість порцій не повинна перевищувати 2-3 на тиждень.
- Перевіряйте етикетки на продуктах – цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати тощо. Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: zdoroviludy.com
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