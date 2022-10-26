У Полтаві відкрили перший Центр з питань неінфекційних захворювань (НІЗ)

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Тут поширюватимуть сучасну доказову інформацію щодо НІЗ та здорового способу життя, навчатимуть та підтримуватимуть громади та організації

У Полтаві в межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» відкрили Центр знань з питань профілактики, лікування та контролю неінфекційних захворювань (НІЗ) та презентували онлайн-посібник для медіа, як комунікувати про неінфекційні захворювання з українцями так, щоб це мотивувало їх жити здоровіше.

Цей центр створений на базі Полтавського обласного центру громадського здоров’я та покликаний надавати підтримку фахівцям області у питаннях неінфекційних захворювань, бути осередком для проведення навчання та розвитку персоналу, допомагати поширювати сучасну доказову інформацію щодо НІЗ та здорового способу життя.

В Україні неінфекційні захворювання - це насамперед серцево-судинні та онкологічні захворювання, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет та психічні розлади є причиною 91% усіх смертей. Під час повномасштабної війни РФ проти України через погіршення доступу до медичної допомоги та ліків, неконтрольований стрес і зміни способу життя людей ризик виникнення неінфекційних захворювань підвищується, а у пацієнтів, які вже живуть з НІЗ, можуть виникати тяжкі ускладнення - наприклад, інфаркти, інсульти.

- Неінфекційні захворювання були й залишаються однією із головних причин смертності населення Полтавської області. 64,5% людей помирають від ускладнень серцево-судинних хвороб, на другому місці ускладнення від COVID-19 (11%) та онкологічних захворювань (10%). Через постійний стрес, не зовсім здоровий спосіб життя та відсутність профілактичних оглядів у лікаря люди продовжують потерпати від ускладнень - інфарктів, інсультів. Але під час війни це ще більше навантажує медиків та систему охорони здоров’я загалом. Тому наше завдання - на всіх рівнях розповідати людям про прості способи турботи про власне здоров’я та профілактику неінфекційних хвороб. Маю надію, що завдяки підтримці наших партнерів просвітницька робота у цьому напрямку стане більш ефективною, - розповів Іван Шумейко, головний терапевт департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

Іван Шумейко

Попри вагомий вплив неінфекційних захворювань на тривалість і якість життя людей, в Україні цій проблематиці приділено недостатньо уваги. Центр знань може стати тим осередком, який дозволить консолідувати фахівців та напрацювання у сфері НІЗ та підняти цю тему на вищий рівень.

Діяльність центру передбачає:

організацію і проведення навчання (тренінги, лекції, семінари);

проведення консультацій, забезпечення менторства та підтримки для фахівців, громад та організацій, які працюють у сфері громадського здоров’я;

розробку та розповсюдження інформаційних матеріалів з теми НІЗ.

Одним із таких матеріалів є медіагайд, підготований для журналістів та фахівців із комунікацій, які планують готувати матеріали на теми здоров’я і допомагати українцям змінювати спосіб життя у бік здоровішого.

- Центр знань з НІЗ є своєрідною платформою для комунікації, обміну досвідом та знаннями серед фахівців громадського здоров'я, медичних та освітніх закладів, громад Полтавщини. За підтримки проєкту «Діємо для здоров’я» центр оснащено всім необхідним для проведення навчальних заходів онлайн та офлайн: меблями, матеріалами та технікою. На базі центру вже було проведено декілька тренінгів з питань профілактики та контролю неінфекційних захворювань, управління стресом. Ми бачимо, що є великий запит на навчання з тем, які стосуються хронічних захворювань. Віримо, що цей простір допоможе об’єднати зусилля спільноти Полтавщини задля збереження здоров’я місцевого населення, особливо груп підвищеного ризику, - зазначила Катерина Римаренко, координаторка з питань політики україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».

Катерина Римаренко

Загалом такі Центри функціонують ще у 3-х цільових областях проєкту - Рівненській, Львівській, Дніпропетровській. Вони створені у межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» за фінансової підтримки Швейцарії.

Адреса Полтавського Центру знань з НІЗ:

м. Полтава, вул. Шведська, 52

КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради»

E-mail: cgzpoltava@gmail.com



До відома: україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» (Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні) має на меті зменшити тягар хвороб та запобігти передчасній смертності від НІЗ. Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). Проєкт реалізується на національному, регіональному (Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях) та територіальному рівнях (у 20 громадах). Більше інформації про проєкт можна знайти на сайті та у фейсбук-сторінці проєкту.