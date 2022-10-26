Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

У Полтаві відкрили перший Центр з питань неінфекційних захворювань (НІЗ)

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 114

 

Тут поширюватимуть сучасну доказову інформацію щодо НІЗ та здорового способу життя, навчатимуть та підтримуватимуть громади та організації

У Полтаві в межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» відкрили Центр знань з питань профілактики, лікування та контролю неінфекційних захворювань (НІЗ) та презентували онлайн-посібник для медіа, як комунікувати про неінфекційні захворювання з українцями так, щоб це мотивувало їх жити здоровіше.

Цей центр створений на базі Полтавського обласного центру громадського здоров’я та покликаний надавати підтримку фахівцям області у питаннях неінфекційних захворювань, бути осередком для проведення навчання та розвитку персоналу, допомагати поширювати сучасну доказову інформацію щодо НІЗ та здорового способу життя.

В Україні неінфекційні захворювання - це насамперед серцево-судинні та онкологічні захворювання, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет та психічні розлади є причиною 91% усіх смертей. Під час повномасштабної війни РФ проти України через погіршення доступу до медичної допомоги та ліків, неконтрольований стрес і зміни способу життя людей ризик виникнення неінфекційних захворювань підвищується, а у пацієнтів, які вже живуть з НІЗ, можуть виникати тяжкі ускладнення - наприклад, інфаркти, інсульти.

- Неінфекційні захворювання були й залишаються однією із головних причин смертності населення Полтавської області. 64,5% людей помирають від ускладнень серцево-судинних хвороб, на другому місці ускладнення від COVID-19 (11%) та онкологічних захворювань (10%).

Через постійний стрес, не зовсім здоровий спосіб життя та відсутність профілактичних оглядів у лікаря люди продовжують потерпати від ускладнень - інфарктів, інсультів. Але під час війни це ще більше навантажує медиків та систему охорони здоров’я загалом. Тому наше завдання - на всіх рівнях розповідати людям про прості способи турботи про власне здоров’я та профілактику неінфекційних хвороб.

Маю надію, що завдяки підтримці наших партнерів просвітницька робота у цьому напрямку стане більш ефективною, - розповів Іван Шумейко, головний терапевт департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

Іван Шумейко
Іван Шумейко

Попри вагомий вплив неінфекційних захворювань на тривалість і якість життя людей, в Україні цій проблематиці приділено недостатньо уваги. Центр знань може стати тим осередком, який дозволить консолідувати фахівців та напрацювання у сфері НІЗ та підняти цю тему на вищий рівень.

Діяльність центру передбачає:

  • організацію і проведення навчання (тренінги, лекції, семінари);
  • проведення консультацій, забезпечення менторства та підтримки для фахівців, громад та організацій, які працюють у сфері громадського здоров’я;
  • розробку та розповсюдження інформаційних матеріалів з теми НІЗ.

Одним із таких матеріалів є медіагайд, підготований для журналістів та фахівців із комунікацій, які планують готувати матеріали на теми здоров’я і допомагати українцям змінювати спосіб життя у бік здоровішого.

 

- Центр знань з НІЗ є своєрідною платформою для комунікації, обміну досвідом та знаннями серед фахівців громадського здоров'я, медичних та освітніх закладів, громад Полтавщини.

За підтримки проєкту «Діємо для здоров’я» центр оснащено всім необхідним для проведення навчальних заходів онлайн та офлайн: меблями, матеріалами та технікою.

На базі центру вже було проведено декілька тренінгів з питань профілактики та контролю неінфекційних захворювань, управління стресом. Ми бачимо, що є великий запит на навчання з тем, які стосуються хронічних захворювань.

Віримо, що цей простір допоможе об’єднати зусилля спільноти Полтавщини задля збереження здоров’я місцевого населення, особливо груп підвищеного ризику, - зазначила Катерина Римаренко, координаторка з питань політики україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».

Катерина Римаренко
Катерина Римаренко

Загалом такі Центри функціонують ще у 3-х цільових областях проєкту - Рівненській, Львівській, Дніпропетровській. Вони створені у межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» за фінансової підтримки Швейцарії.

Адреса Полтавського Центру знань з НІЗ:

м. Полтава, вул. Шведська, 52

КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради»

E-mail: cgzpoltava@gmail.com

 
До відома: україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» (Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні) має на меті зменшити тягар хвороб та запобігти передчасній смертності від НІЗ. Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). Проєкт реалізується на національному, регіональному (Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях) та територіальному рівнях (у 20 громадах). Більше інформації про проєкт можна знайти на сайті та у фейсбук-сторінці проєкту.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: НІЗ неінфекційні захворювання центр Діємо для здоров'я Полтавський обласний центр громадського здоров’я центр громадського здоров'я Іван Шумейко Катерина Римаренко проєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх