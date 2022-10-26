Червоний Хрест і Samsung передали 6 дороговартісних морозильних камер для медзакладів Полтавщини

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 137

Одну з них отримала і станція переливання крові у Кременчуці

Сьогодні, 26 жовтня, обласна організація Товариства Червоного Хреста України та компанія Samsung передали 6 дороговартісних морозильних камер обласній станції переливання крові, її підрозділам у Кременчуці та Лубнах, а також психлікарні й міському пологовому будинку Полтави. Про це поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Крім того, партнери передали 25 пральних машин та 51 мікрохвильову пічку для місць масового проживання переселенців, інтернатів, пансіонатів, будинків для літніх людей.

Міжнародні гуманітарні організації та світові промислові гіганти продовжують підтримувати Полтавщину. Це важлива допомога. Ми вдячні всім гуманітарним організаціям та друзям України в світі. Все буде Україна! - написав Лунін у своєму телеграм-каналі.