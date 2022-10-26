Червоний Хрест і Samsung передали 6 дороговартісних морозильних камер для медзакладів Полтавщини

Сьогодні, 26 жовтня, обласна організація Товариства Червоного Хреста України та компанія Samsung передали 6 дороговартісних морозильних камер обласній станції переливання крові, її підрозділам у Кременчуці та Лубнах, а також психлікарні й міському пологовому будинку Полтави. Про це поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Крім того, партнери передали 25 пральних машин та 51 мікрохвильову пічку для місць масового проживання переселенців, інтернатів, пансіонатів, будинків для літніх людей.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер