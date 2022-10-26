В Україні відновлять перевірки фактичного місця проживання переселенців

Перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб відновлять. Це передбачено постановою КМУ від 14.10.2022 №1168 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Про таке повідомили у Єдиній соціальній платформі.
Такі перевірки вибірково здійснюватимуть територіальні органи Національної соціальної служби. У разі відсутності ВПО за вказаним місцем проживання їй залишатимуть повідомлення про необхідність з’явитися у територіальному органі соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів.
Якщо ж людина зі статусом ВПО не з’явилася в органі соцзахисту протягом вказаного часу, з наступного місяця їй припиняють виплати державної допомоги на проживання в розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.
Тому в разі переїзду внутрішнім переселенцям варто якомога швидше звернутися до органу соцзахисту населення чи ЦНАПу для актуалізації адреси проживання.
Раніше ми писали про те, куди звертатися переселенцям, якщо затримують виплати.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер