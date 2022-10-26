В Україні відновлять перевірки фактичного місця проживання переселенців

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 345

Через що можуть скасувати виплати вимушеним переселенцям

Перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб відновлять. Це передбачено постановою КМУ від 14.10.2022 №1168 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Про таке повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Такі перевірки вибірково здійснюватимуть територіальні органи Національної соціальної служби. У разі відсутності ВПО за вказаним місцем проживання їй залишатимуть повідомлення про необхідність з’явитися у територіальному органі соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів.

Якщо ж людина зі статусом ВПО не з’явилася в органі соцзахисту протягом вказаного часу, з наступного місяця їй припиняють виплати державної допомоги на проживання в розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Тому в разі переїзду внутрішнім переселенцям варто якомога швидше звернутися до органу соцзахисту населення чи ЦНАПу для актуалізації адреси проживання.

Раніше ми писали про те, куди звертатися переселенцям, якщо затримують виплати.