Куди звертатися переселенцям, якщо затримують виплати

Якщо виплати державної допомоги ВПО затримуються понад місяць, треба звертатися по місцю фактичного перебування до органу соціального захисту населення. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виплати держдопомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го або 23-го числа. Натомість сама виплата відбувається 1 раз на місяць.
Якщо виникають затримки й виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.
Раніше ми писали, у кременчуцьких пунктах для ВПО облаштували ізолятори для хворих на COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер