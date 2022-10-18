Куди звертатися переселенцям, якщо затримують виплати

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 96

На сьогодні це 2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю

Якщо виплати державної допомоги ВПО затримуються понад місяць, треба звертатися по місцю фактичного перебування до органу соціального захисту населення. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виплати держдопомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го або 23-го числа. Натомість сама виплата відбувається 1 раз на місяць.

Якщо виникають затримки й виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

- Намагаємось забезпечити вчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету - 2 тис. грн на дорослих і 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю. Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною, – прокоментувала ситуацію очільниця міністерства Ірина Верещук.

Раніше ми писали, у кременчуцьких пунктах для ВПО облаштували ізолятори для хворих на COVID-19.