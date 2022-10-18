Кременчуцькі студенти та випускники ВИШів мають шанс постажуватися в Huawei Ukraine та поїхати до Афін

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 147

В Україні триває конкурсний відбір на участь у програмі «Насіння для майбутнього 2022»

Для студентів та випускників вищих навчальних закладів технічних та нетехнічних спеціальностей до 25 жовтня триває конкурсний відбір на участь в освітній програмі «Насіння для майбутнього 2022» (Seeds for the Future 2022). Про це повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

Цьогоріч програма «Насіння для майбутнього» відбудеться в онлайн-форматі 21-28 листопада 2022 р. Буде відібрано 30 студентів із високими результатами навчання з різних міст України.

Студенти, які успішно складуть іспити після онлайн-лекцій, отримають сертифікат про проходження програми «Насіння для майбутнього 2022».

Учасники програми приєднаються до глобальної спільноти Global Alumni Connections, яка об’єднала випускників «Насіння для майбутнього» попередніх років з усього світу для масштабного нетворкінгу.

Найкращі учасники програми отримають можливість оплачуваного стажування в компанії Huawei Ukraine та зможуть поїхати до Афін на Huawei Talent Summit 2022.

Найнаполегливіші студенти отримають призи.

Взяти участь можна заповнивши форму.

Довідково: щорічна програма «Насіння для майбутнього» – це всесвітній інноваційний освітній проєкт, завдяки якому студенти дізнаються про галузеві тенденції, 5G, інтернет-опції, хмарні рішення, штучний інтелект, кібербезпеку, зелену енергетику, лідерство, стартапи, а також поспілкуються з міжнародними та українськими експертами.

Нагадуємо, що Кременчуцькі науковці можуть безоплатно отримати швейцарську вищу освіту.