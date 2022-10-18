Кременчуцькі студенти та випускники ВИШів мають шанс постажуватися в Huawei Ukraine та поїхати до Афін

Для студентів та випускників вищих навчальних закладів технічних та нетехнічних спеціальностей до 25 жовтня триває конкурсний відбір на участь в освітній програмі «Насіння для майбутнього 2022» (Seeds for the Future 2022). Про це повідомили у Міністерстві освіти й науки України.
Цьогоріч програма «Насіння для майбутнього» відбудеться в онлайн-форматі 21-28 листопада 2022 р. Буде відібрано 30 студентів із високими результатами навчання з різних міст України.
Студенти, які успішно складуть іспити після онлайн-лекцій, отримають сертифікат про проходження програми «Насіння для майбутнього 2022».
Учасники програми приєднаються до глобальної спільноти Global Alumni Connections, яка об’єднала випускників «Насіння для майбутнього» попередніх років з усього світу для масштабного нетворкінгу.
Найкращі учасники програми отримають можливість оплачуваного стажування в компанії Huawei Ukraine та зможуть поїхати до Афін на Huawei Talent Summit 2022.
Найнаполегливіші студенти отримають призи.
Взяти участь можна заповнивши форму.
Нагадуємо, що Кременчуцькі науковці можуть безоплатно отримати швейцарську вищу освіту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер