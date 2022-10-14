Кременчуцькі науковці можуть безоплатно отримати швейцарську вищу освіту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 268

Кременчуцькі науковці отримали можливість безоплатно навчатися у швейцарських ВИШах. Уряд Швейцарії через Федеральну комісію з надання стипендій надає для іноземних науковців федеральні стипендії.

Про це повідомили у Національному фонді досліджень України.

Посольство Швейцарії в Києві координує аплікаційний процес в Україні: приймає досьє, контролює його відповідність вимогам комісії, проводить попередній відбір.

Федеральна комісія з надання стипендій для іноземців надає три типи стипендій українським науковцям для навчання у швейцарських університетах, федеральних політехнічних інститутах та у вищих школах прикладних наук:

Research scholarships;

PHD scholarships;

Postdoctoral Scholarships.

Прийом аплікаційних документів триватиме до 5 грудня.

Для отримання аплікаційних документів слід у письмовій формі звернутися до посольства Швейцарії в Києві або за е-адресою.