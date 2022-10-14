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Кременчук, Україна, Світ

Як працює система оповіщення від ДСНС

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 346

 

Скоро оповіщення приходитимуть у режимі безперебійної роботи

З 15 червня у Полтавській області розпочалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell, а вже 11 жовтня кременчужани отримали на мобільні телефони перше вже не тестове сповіщення від ДСНС.

За словами пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого, система оповіщення працюватиме не лише під час повітряних тривог, а й під час небезпеки природного, екологічного та техногенного характеру.

До системи оповіщення залучені всі мобільні оператори України, а повідомлення про надзвичайну ситуацію надходять миттєво навіть за умови поганого зв’язку. 

Звук сповіщень — це налаштування не ДСНС, а мобільного телефону. У вашому телефоні є сигнал «alarm» і його неможливо змінити на якусь заспокійливу мелодію.

Сповіщення від ДСНС поки що не можуть прийти на кнопкові мобільні телефони та смартфони, на яких не оновлена операційна система.

Надзвичайники планують, що у грудні оповіщення приходитимуть уже в режимі безперебійної роботи.

У ДСНС закликали не вимикати систему оповіщення, оскільки надалі це будуть сигнали, що попереджатимуть про загрозу життю та здоров’ю людини.

Раніше ми писали, що 11 жовтня ДСНС попередила кременчужан про високу ймовірність ракетних ударів.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: cpd.gov.ua
Теги: оповіщення повітряна тривога ракетна небезпека дснс сповіщення
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