ДСНС попередила про високу ймовірність ракетних ударів - тестування системи оповіщення завершилось

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Сьогодні зранку, 11 жовтня, кременчужани отримали попередження від ДСНС України (Полтавська область) про високу ймовірність ракетних ударів протягом дня.

Рятувальники закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в цей час в укриттях.

Нагадаємо, наприкінці вересня ДСНС успішно завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Раніше подібні сигнали на мобільні телефони надходили у тестовому режимі. Тепер це сповіщення — про реальні загрози.