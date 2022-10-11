ДСНС попередила про високу ймовірність ракетних ударів - тестування системи оповіщення завершилось

Сьогодні зранку, 11 жовтня, кременчужани отримали попередження від ДСНС України (Полтавська область) про високу ймовірність ракетних ударів протягом дня.
Рятувальники закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в цей час в укриттях.
Нагадаємо, наприкінці вересня ДСНС успішно завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Раніше подібні сигнали на мобільні телефони надходили у тестовому режимі. Тепер це сповіщення — про реальні загрози.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер