Не лякайтеся: з 7 вересня тестуватимуть нову систему оперативного інформування населення

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 110

З 7 вересня відбуватиметься інформування населення про надзвичайні ситуації. ДСНС України проводитиме тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-iнформуванням.

Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення зі звуковим сповіщенням на мобільні телефони такого змісту:

«ДСНС України. Тестування системи інформування населення. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашого боку!»