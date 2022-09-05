Юна Єва Сівак з Кременчуччини обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 427

Єва Сівак з Кременчуччини обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України. Дівчинка наважилася зрізати своє довге волосся, щоб допомогти українським військовим. Про це повідомив Ігор Дяченко, який отримав гроші від Єви і спрямує їх на допомогу ЗСУ.

- Ця прекрасна дівчинка, як і всі, хотіла просто спокійно жити, але клятих орків це не цікавило. У силу свого виховання дівчина пішла на дорослий вчинок і обрізала волосся. А виручені кошти віддала мені щоб я міг допомогти нашим захисникам наблизити нашу перемогу! На жаль, ми живемо в страшні часи, бо крім війни, наші діти мають розуміння того, що відбувається більше, ніж багато дорослих! Будь ласка, поширюйте цей пост, хай люди бачать, що поки в нас така молодь, у нас все гаразд!, - написав Ігор.