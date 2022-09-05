Юна Єва Сівак з Кременчуччини обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

Єва Сівак з Кременчуччини обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України. Дівчинка наважилася зрізати своє довге волосся, щоб допомогти українським військовим. Про це повідомив Ігор Дяченко, який отримав гроші від Єви і спрямує їх на допомогу ЗСУ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер